Um jovem de 20 anos foi detido no sábado, em Campo de Ourique, em Lisboa, por ser suspeito da prática do crime de tráfico de droga, após se ter escondido numa conduta de gás, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP referiu que o suspeito fugiu para uma conduta de gás e “ameaçou [com um garfo] os agentes que o tentavam intercetar”, mas sem sucesso.

No decorrer da operação, a PSP apreendeu uma mala preta de colocar à cintura, 270,30 euros, 115 doses individuais de heroína, oito doses individuais de cocaína, um telemóvel, quatro objetos de ouro e bijuteria, avaliados em cerca de 4.000 euros, e um garfo de grandes dimensões.

Com antecedentes criminais, o homem foi levado para a zona de detenção do Cometlis, para ser presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.