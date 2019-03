A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 48 pessoas em flagrante delito no âmbito de uma operação de prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, foi divulgado este domingo.

Em comunicado, a GNR diz que a operação ocorreu “em todo o território nacional” entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje.

Neste período, as autoridades registaram 26 acidentes rodoviários, entre os quais um despiste de um motociclo que resultou na morte do condutor, e oito feridos leves.

Entre as detenções:

28 pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool

Nove por condução sem habilitação legal

Quatro por tráfico de estupefacientes

Quatro por furto

Duas por posse ilegal de armas

Uma por permanência irregular em território nacional

No âmbito da operação, a GNR apreendeu:

235 doses de haxixe

20 doses de folhas de cannabis

Cinco doses de heroína

três armas de fogo

uma arma branca

Ao nível da fiscalização rodoviária, a GNR detetou 749 infrações, destacando-se 216 por excesso de velocidade, 84 por condução com Taxa de Álcool no Sangue superior ao permitido por lei, 59 por falta de inspeção periódica obrigatória e 39 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Foram também detetadas 27 infrações por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 24 por anomalias nos sistemas de sinalização e iluminação e outras 24 infrações relacionadas com tacógrafos, assim como 15 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.