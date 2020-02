A Polícia Judiciária (PJ) deteve, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, oito cidadãos de nacionalidades diferentes no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de tráfico de droga.

Os arguidos tinham na sua posse "consideráveis quantidades de cocaína", transportada desde um país da América do Sul para Lisboa, e que se chegasse aos circuitos de distribuição "seria suficiente para a composição de pelo menos, 320.000 doses individuais".

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 20 e os 39 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada, a todos, a medida de coação de prisão preventiva.

Detenção ocorreu no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga por via aérea e que conta com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).