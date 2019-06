A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, ter apreendido vários veículos de luxo, no âmbito de um pedido de cooperação judiciária internacional emitido pelas autoridades judiciárias francesas.

Em comunicado, a PJ refere que participou recentemente numa operação conjunta, realizada em França e Portugal, "com a finalidade de desmantelar uma organização criminosa que se dedicava, há já vários anos, ao furto, viciação e comercialização de veículos de luxo, preferencialmente da marca Ferrari".

A investigação está a cargo da Brigada de Repressão do Banditismo de Paris, da Polícia Judiciária francesa.

Segundo a PJ, da operação resultou "a detenção de quatro indivíduos, dois deles lusodescendentes, bem como a apreensão de vários veículos de luxo, entre os quais cinco da marca Ferrari, objetos de valor elevado e valores em numerário, tudo isto em França".

Durante as diligências realizadas em Portugal, duas pessoas foram interrogadas e constituídas arguidos e foram apreendidos, "entre outros artigos, oito veículos ligeiros, sendo dois de marca Ferrari e um de marca Mercedes, um buggy todo o terreno, uma moto personalizada, duas motos 4 e duas motos de água".

Estas diligências foram realizadas "no âmbito da referida Decisão Europeia de Investigação a correr termos no DIAP (Departamento de Instrução e Ação Penal) de Viseu" e contaram com a participação de "elementos da Polícia Judiciária francesa", acrescenta.