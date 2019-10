O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve, entre as 09:00 de sábado e as 09:00 deste domingo, 28 pessoas, na maioria por condução sob a influência do álcool.

De acordo com o comunicado enviado às redações, no âmbito das várias operações realizadas, a PSP apreendeu também produto estupefaciente.

Do total de detenções, destacam-se oito por condução sob a influência do álcool, sete por roubo, cinco por falta de habilitação legal para conduzir, duas por tráfico de estupefaciente, duas por furto e quatro por outros crimes.

Nestas operações estiveram envolvidos polícias de todas as subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP", lê-se no documento.



PSP deteve no Porto 27 pessoas, uma delas com mandado de prisão efetiva

A PSP deteve este domingo no Porto 27 pessoas, 20 por conduzirem alcoolizadas, duas por circularem sem carta, quatro por tráfico de droga e uma com mandado para cumprimento de pena de prisão efetiva.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP esclarece que 22 das detenções foram feitas entre as 02:00 e as 07:00 de deste domingo, numa operação de fiscalização rodoviária realizada “em alguns dos principais eixos rodoviários do Porto”, ao passo que cinco pessoas foram detidas numa operação de “prevenção e combate à criminalidade” na Baixa da cidade.

Foi nesta zona que foi detida uma pessoa por mandado para “cumprimento de pena de prisão efetiva de um ano e cinco meses”, esclarece a PSP.

Também na área da Baixa do Porto foram detidas quatro pessoas por tráfico de droga e apreendida heroína, cocaína e haxixe suficientes para cerca de 17, 16 e 40 doses individuais, respetivamente.

Quanto à ação de fiscalização rodoviária, a PSP do Porto fiscalizou 843 condutores e controlou por radar 3.681 viaturas, das quais 192 circulavam em excesso de velocidade.

Desta operação resultou a detenção de 20 pessoas “por condução sob o efeito de álcool” e duas por falta de carta de condução.

A PSP registou 216 infrações ao Código da Estrada e apreendeu um automóvel e 13 documentos de viaturas.