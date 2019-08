No espaço de seis meses, as autoridades já apanharam 31 condutores de trotinetes elétricas com taxa-crime de álcool.

De acordo com a PSP, foram passadas mais de 100 multas nos distritos de Lisboa, Porto, Faro e Coimbra, mas é na capital que acontece mais de metade das infrações.

As coimas podem ir dos 125 aos 1250 euros. Caso a taxa de álcool no sangue seja igual ou superior a 1,2 g/l, já ´é considerado crime e punido pena de prisão até um ano.

Além da condução sob efeito de álcool, há registo de estacionamento em locais indevidos, circulação em passeios, desrespeito da sinalização e utilização da trotineta por duas ou mais pessoas.

No primeiro semestre do ano registaram-se ainda 74 acidentes com trotinetes, dos quais resultaram 55 feridos leves.