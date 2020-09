A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve uma jovem de 22 anos, por suspeita da prática do crime de burla, ao arrendar quartos que não tinha, em Lisboa.

De acordo com o comunicado, a suspeita, residente em Torres Nova, mas estudante em Coimbra, recolhia imagens de apartamentos da zona de Lisboa através da internet e publicava-as para o arrendamento de quartos. Os valores variavam entre 250 e 400 euros.

Os interessados que verificavam a disponibilidade dos quartos, através de sites de arrendamento, contactavam com a mulher, a qual por mensagens via Whatsapp, ia indicando os passos a seguir, mostrando-se sempre bastante atenciosa com os potenciais interessados", lê-se no documento.