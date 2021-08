Uma mulher de 47 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeita da autoria de um crime de incêndio florestal ao início da noite de quarta-feira em Arganil, distrito de Coimbra, anunciou hoje esta organização policial.

Em comunicado, a PJ adianta que, através da Diretoria do Centro e com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Arganil, deteve a mulher que “utilizou um isqueiro para ativar o incêndio, numa zona de vasta área florestal com eucaliptos e que fica perto de um núcleo habitacional”.

“A atuação da arguida colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e uma grande mancha florestal”, refere a Judiciária, explicando que “o incêndio, atendendo ao local, com acentuado declive, e à hora em que eclodiu, só não atingiu proporções mais gravosas fruto de uma intervenção rápida e eficaz dos bombeiros”.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que a mulher, desempregada, e sem antecedentes criminais, “é autora inequívoca deste incêndio, não sendo de afastar a hipótese de a mesma vir a ter responsabilidade na autoria de outros na mesma zona”.

“Esta senhora tem um impulso que a levou a praticar os factos de ontem [quarta-feira] e não tem grande explicação para tal”, afirmou a mesma fonte, salientando tratar-se de “uma pessoa com uma vida familiar estruturada” que, “por razões que não explicou, tem alguns impulsos que a levaram a entrar na floresta e com um isqueiro e método de chama direta decidiu pegar fogo à mata”.

Esta fonte da PJ esclareceu que na quarta-feira houve populares que se aperceberam “ainda na fase de fogueira”, tendo chamado os bombeiros que se deslocaram ao local.

“Nessa altura, há registo de populares que se apercebem da figura de um vulto que se afasta do local e, pela descrição feita do vestuário, uma das bombeiras localiza esta senhora que, depois, assume a autoria do incêndio aos elementos da PJ”, acrescentou.

A arguida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial na sexta-feira.

PJ detém alegado incendiário de 53 anos em Vila Viçosa

Um homem, de 53 anos, foi também detido pela Polícia Judiciária (PJ) por estar “fortemente indiciado” da prática de crime de incêndio florestal em Vila Viçosa, no distrito de Évora, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ explicou que o homem foi identificado e detido, “fora de flagrante delito”, por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora.

O detido foi apontado pela PJ como “o presumível autor de um incêndio florestal ocorrido nos últimos dias na localidade de Bencatel”, no concelho de Vila Viçosa, “local onde recentemente têm ocorrido fogos com as mesmas características”.

O alegado incendiário, também residente naquela localidade, terá ateado “intencionalmente o incêndio, com recurso a fósforos, estando plenamente consciente de que tal ação é proibida”.

“O suspeito terá ateado o fogo, aparentemente sob o efeito do álcool, colocando assim em perigo bens de elevado valor existentes nas imediações”, destacou a polícia.

A PJ disse que o incêndio “só não assumiu outras proporções devida à pronta e eficiente intervenção dos populares e bombeiros”.

O detido, desempregado e já reincidente por este tipo de crime, vai ainda ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.