Um homem foi detido pela Polícia Judiciária esta quarta-feira, em Sintra, por fortes indícios de um crime de incêndio a uma moradia devoluta ateando fogo e colocando uma garrafa de gás em cima de material inflamável.

Os factos ocorreram na madrugada de 1 de setembro, quando o suspeito, por vingança, se deslocou a uma moradia devoluta e fechada e ateou o fogo colocando uma botija de gás propano em cima ao material inflamável que se encontrava nas traseiras.

As autoridades avançam que o incêndio foi atacado logo no seu início por polícias que passaram no local, tendo o suspeito voltado à casa mais tarde, tornando a atear outro fogo, perto do primeiro, nos mesmos moldes com outra botija de gás propano, o qual veio a ser extinto pela rápida intervenção dos bombeiros.

Em comunicado, a PJ avança que o homem, de 54 anos foi detido na localidade de Cabra Figa, encontrando-se já em prisão preventiva.