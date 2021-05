Um homem, de 68 anos, tentou matar, na noite de segunda-feira, uma mulher, de 41, em plena via pública, na cidade de Portimão, no Algarve.

O suspeito disparou, pelo menos, três tiros na zona da cabeça da vítima.

O homem foi já detido pela Polícia Judiciária, em colaboração com a PSP de Portimão, por "suspeitas da autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada", indicou a PJ, em comunicado.

O crime ocorreu no dia de ontem, por volta das 20:00 em plena via pública, na cidade de Portimão. O suspeito terá atingido com três projéteis de arma de fogo, na zona da cabeça, a vítima, uma mulher com 41 anos de idade", descreveu a Polícia Judiciária.