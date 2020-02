A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta sexta-feira, a detenção de um homem de 55 anos, professor, suspeito de factos "suscetíveis de configurar a prática de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual"

De acordo com comunicado emitido pela PJ, a vítima é uma jovem de 14 anos, que terá sido "abordada pelo suspeito, docente no estabelecimento de ensino frequentado pela menor, sendo coagida à prática de vários atos sexuais de relevo". As agressões terão sido levadas a cabo o interior do próprio estabelecimento de ensino.

A PJ adianta ainda que, durante as investigações, foram "recolhidos relevantes elementos probatórios". O homem foi detido na quinta-feira.

O detido vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.