A Guarda Nacional Republicana deteve um homem em Algoz, Faro, esta terça-feira, por suspeita da prática de crimes de pornografia de menores, violência doméstica e posse ilegal de armas.

De acordo com um comunicado da GNR, as autoridades apuraram, durante uma investigação pelo crime de violência doméstica, que o suspeito de 63 anos agredia e ameaçava de morte a companheira, de 45, com recurso a uma arma de fogo.

Na sequência de um mandado de busca domiciliária, as autoridades encontraram provas que indicam que o suspeito também tinha em sua posse pornografia infantil. Durante as diligências, a GNR apreendeu uma caçadeira, uma arma branca e material informático com pornografia de menores.

O homem foi detido e permanece nas instalações da GNR, devendo ser presente, na quarta-feira, no Tribunal Judicial de Silves, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.