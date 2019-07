A GNR deteve 483 pessoas em flagrante delito nos últimos sete dias, incluindo 171 por condução sob efeito do álcool, 79 por tráfico de droga, 14 por violência doméstica e uma por homicídio.

Entre 5 e 11 de julho, a GNR deteve também 79 pessoas por condução sem habilitação legal, 12 por furtos, seis por posse de arma proibida, cinco por posse ilegal de armas, uma por cultivo de estupefaciente, uma por ameaças e coação, uma por caça ilegal e uma por incêndio.

Durante o mesmo período foram apreendidos 20.560 doses de haxixe, 24.240 cigarros, 300 quilos de tabaco contrafeito, 437 doses de cocaína, 410 doses de 'ecstasy', 119 doses de heroína, 70 doses de MDMA, 44 plantas de canábis, 26 doses de liamba, 14 armas de fogo, 19 armas brancas, 1.068 munições de diversos calibres e nove veículos.

Apreendidos foram também 208 artigos contrafeitos, uma tonelada de caranguejo, 801 quilos de pescado e 4.110 euros em numerário.

Quanto ao trânsito, a ação de fiscalização permitiu detetar 8.914 infrações, destacando-se 515 por falta de inspeção periódica obrigatória, 437 excessos de velocidade, 437 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 428 relacionadas com tacógrafos, 395 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 366 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 321 por uso do telemóvel no exercício da condução e 236 por falta de seguro de responsabilidade civil.