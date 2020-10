A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem, de 24 anos, por tráfico de droga, no concelho de Sines, distrito de Setúbal, tendo apreendido perto de duas mil doses de estupefacientes, divulgou aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR explica que o indivíduo foi detido, na quinta-feira, no decorrer de uma operação de prevenção criminal, levada a cabo pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santiago do Cacém.

“No decorrer de uma operação de prevenção criminal, os militares detetaram um homem a dirigir-se para uma zona florestal, já referenciada por tráfico de estupefacientes, acabando por ser detido em flagrante delito no decorrer de uma transação”, adianta.

Na ação, que contou com o reforço dos militares do posto territorial de Sines, foram apreendidas 1.591 doses de heroína e 235 doses de cocaína.

O suspeito foi detido e será presente a primeiro interrogatório judicial, esta sexta-feira, no Tribunal Judicial de Setúbal, para aplicação de medidas de coação.