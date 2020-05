A PSP de Lisboa deteve esta segunda-feira um advogado do Norte do país sob suspeita de ter encomendado a um grupo violento um assalto armado a casa de um casal, em Ribeirão, Famalicão, onde o jurista sabia que as vítimas guardavam, dentro de um cofre, um fortuna em joias e dinheiro, conforme apurou a TVI junto de fontes policiais.

O grupo de assaltantes estava sob escuta no âmbito de outra investigação, sabe também a TVI, e foi numa dessas chamadas telefónicas que caiu o advogado a sugerir-lhes o assalto a uma casa que conhecia, com o objetivo de depois dividirem os proveitos do crime.

Os quatro assaltantes avançaram para o roubo em Novembro passado, tendo agredido e ameaçado de morte as vítimas. Roubaram 16 mil euros em dinheiro e ouro avaliado em cerca de 30 mil euros.

Durante a noite, o casal de 62 e 65 anos foi atacado pelos quatro homens encapuzados, conforme contaram na altura à TVI: “Ouvi um barulho muito esquisito, coisas a bater, algo muito estranho. Olho e vejo dois encapuzados, que me mandaram estar calada”, disse a mulher.

O grupo trancou-a numa das divisões da casa, enquanto agredia brutalmente o marido por resistir ao assalto. Este recusou-se inicialmente a dar o código do cofre, tendo sofrido por isso ferimentos graves e ameaças de morte.

Disseram-me: ‘vamos matar o teu marido, vamos matá-lo’! O meu marido já estava cheio de sangue e deitado de barriga para baixo", contou a vítima. Entretanto o dono da casa acabou por ceder e entregou o código aos assaltantes, que se puseram em fuga com o dinheiro e ouro.

A vítima das agressões teve de ser internada no Hospital de Braga.

Enquanto isso, a PSP de Lisboa, que tinha o grupo sob escuta, montou uma barricada na A1, junto às portagens de Alverca, que lhe permitiu logo no próprio dia apanhar dois dos assaltantes – outros dois fugiram. Desses, um foi capturado há poucos dias, na grande Lisboa, depois de ter estado fora do país, e o outro continua em fuga. Faltava também prender o advogado mandante do crime, que foi detido hoje de manhã. Será amanhã presente a tribunal para aplicação de medidas de coação. Os cúmplices estão em prisão preventiva.