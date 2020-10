Desde o início da pandemia e até ao dia 28 de setembro, a PSP passou 1.734 multas e deteve mais de 100 indivíduos por violarem a quarentena, sabe a TVI.

A maioria das contra-ordenações estão relacionadas com ajuntamentos e consumo de álcool na via pública, mas também com a falta de uso de máscara nos transportes públicos.

Ao que a TVI apurou, a PSP deteve ainda 108 indivíduos por violação da quarentena, a maioria durante o estado de emergência.

No total, foram detidas 362 pessoas por incumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde (DGS).