Um homem ficou em prisão preventiva e outro sujeito a apresentações quinzenais às autoridades após terem sido detidos em flagrante delito por furto numa residência em Vila do Conde, distrito do Porto, revelou esta quinta-feira a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR esclarece que os suspeitos, de 29 e 31 anos, foram detidos na terça-feira depois de terem sido vistos a sair de uma habitação “com diversos objetos de valor”, tendo sido intercetados por militares da guarda quando “se preparavam para entrar na composição do metro, na estação de Mindelo, em direção à cidade do Porto”.

De acordo com a GNR, “entre os objetos furtados e recuperados encontrava-se uma arma de fogo de calibre 6.35 milímetros, em situação irregular”, bem como “equipamento eletrónico, dinheiro e peças em ouro”.

A GNR acrescenta que os detidos tinham “antecedentes criminais por crimes da mesma natureza”.