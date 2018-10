A PSP iniciou uma averiguação interna para perceber como foi possível a fuga do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto de três suspeitos de assaltar residências de idosos, disse esta sexta-feira fonte policial.

Terá havido uma falha” após a descida dos arguidos às celas do TIC, no piso -2 das instalações judiciais, uma possibilidade que está a ser averiguada internamente pelo Comando Metropolitano da PSP do Porto, acrescentou a fonte.