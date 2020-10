O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) informou esta sábado que deteve cinco homens suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes com incidência no distrito de Lisboa, tendo três deles ficado em prisão preventiva.

Após várias semanas de investigação, com incidência sobre o distrito de Lisboa, foi realizada operação policial com vista ao cumprimento de dez mandados de busca e apreensão e seis não domiciliários com o objetivo de cessar com o ilícito em causa”, informa a PSP.

O comunicado de imprensa diz ainda que “a detenção dos cinco homens, por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefaciente, ocorreu no dia 29 de setembro, e, na operação realizada, foram apreendidos vários objetos e substâncias relacionadas com o crime”.

Um bastão extensível; uma faca de abertura automática; 5798 doses individuais de haxixe; 252 doses individuais de cocaína; 8925 euros em numerário e vários artigos relacionados com o tratamento e acondicionamento de estupefacientes”, enumera o documento.

Segundo a PSP, os detidos, que “têm histórico criminal", foram presentes a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva a três deles e apresentações aos restantes dois.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa ainda que, na sexta-feira, em Oeiras, deteve um homem de 43 anos de idade, por ter um mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão efetiva”.

O homem foi condenado a seis anos e seis meses de pena de prisão efetiva pela autoria de dois crimes de burla qualificada, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, para cumprimento da pena”, lê-se.