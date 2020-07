Dois jovens foram detidos na sexta-feira na região de Lisboa na posse de armas proibidas, um junto à Praia do Tamariz, no Estoril, e outro na Estação de comboios de Massamá/Barcarena, anunciou hoje a PSP.

Um jovem de 19 anos foi detido na sexta-feira no acesso à Praia do Tamariz, no Estoril, na posse de uma arma de fogo proibida, segundo informações avançadas este sábado pelo Gabinete de Imprensa do Comando Metropolitano de Lisboa.

O rapaz foi intercetado por elementos da polícia de Cascais que procediam ao controlo de pessoas que tentavam ir em grupo para a Praia do Tamariz, contrariando as novas regras em vigor durante a pandemia de Covid-19, explicou a PSP.

O jovem acabou por ser detido na posse de uma pistola de alarme "transformada em arma de fogo real/funcional com calibre 6.35 mm", e será presente no Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, para aplicação das medidas de coação.

Entretanto, elementos da Divisão de Segurança Transportes Públicos (DSTP) da PSP de Lisboa foram chamados na sexta-feira de manhã à Estação de Comboios Massamá/Barcarena, onde detiveram um jovem de 21 anos na posse de várias armas e munições proibidas.

Os agentes da PSP foram chamados pelo revisor da CP, por causa de dois jovens que estavam a perturbar o normal funcionamento do comboio, uma vez que tinham “música muita alta” e estavam a consumir bebidas alcoólicas, explica a PSP.

Um dos jovens foi detido pela polícia por ter em sua posse objetos ilegais tais como uma arma elétrica (taser) ou um aerossol de defesa (capsaicina).

Além disso, tinha ainda uma balança de precisão e cinco martelos quebra vidros próprios para utilização em caso de emergência em transportes públicos.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Sintra, acrescentou a PSP em comunicado.