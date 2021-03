A Polícia Marítima terminou no domingo com duas festas ilegais com cerca de 20 pessoas em cada uma na Praia da Saúde, na Costa da Caparica, Almada, e autuou 16 pessoas por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adianta no âmbito da fiscalização foram autuadas 16 pessoas por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, sendo que oito foram também sancionadas por incumprimento da limitação à circulação entre concelhos.

Algumas das pessoas que se encontravam nestes locais dispersaram ao se aperceberem da presença da polícia marítima”, informa a AMN.

O posto da polícia marítima da Costa da Caparica, no concelho de Almada, distrito de Lisboa, fez os autos de notícia, que darão origem à instauração dos respetivos processos de contraordenação.

A situação foi detetada durante uma ação de fiscalização dirigida ao cumprimento das regulamentações impostas pelo atual estado de emergência.