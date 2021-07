Uma mulher encontrou uma carteira com mais de 800 euros na via pública e entregou-a a uma esquadra da PSP que, através da documentação presente, conseguiu restitui-la à proprietária.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa, a 4ª Divisão Policial recebeu a carteira no dia 9 de julho pelas 13:20 horas, “ com diversos documentos e o valor monetário de 811, 70 euros”.

“Efetuadas diligências, através da documentação que se encontrava no interior da referida carteira, foi possível contactar a sua proprietária, a qual agradeceu, de forma emotiva, a honestidade da referida cidadã”, informa a Polícia de Segurança Pública.

Em comunicado, a força realça o “humanismo presente nesta ação, a qual deverá servir de lição de boa cidadania”.