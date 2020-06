O presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, revelou esta quarta-feira na conferência de imprensa de balanço da pandemia de Covid-19 em Portugal que a dexametasona poderá estar já a ser usada no tratamento de doentes com Covid-19 em estado grave.

Estamos a falar de um medicamento que está autorizado há muitos anos, desde os anos 60, e de utilização comum em várias situações, nomeadamente pelas suas características anti-inflamatórias", explicou Rui Santos Ivo. "Não estamos a falar de um antiretroviral", acrescentou.

O presidente do Infarmed ressalvou ainda que Portugal está a acompanhar a investigação científica que indica que a dexametasona pode tratar casos graves da doença mas que os resultados agora publicados são preliminares e que, portanto, será aguardada a sua publicação e análise.

Os nossos profissionais de saúde poderão, em situações que considerem adequado, utilizar este medicamento", revelou o presidente do Infarmed, por se tratar de um fármaco amplamente disponível em Portugal.

Rui Santos Ivo revelou ainda que, nos primeiros quatro meses do ano, foram usadas em Portugal 200 mil unidades deste medicamento, que é comercializado por várias empresas no nosso país.

O presidente do Infarmed quis, porém, reforçar a "mensagem de prudência" em relação ao efeito deste medicamento. "Devemos aguardar pela análise para conhecermos em detalhe examente quais as condições que devem ser consideradas", frisou Santos Ivo. "Admito que sim, que possa estar a ser utilizado", acrescentou.

Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar maior atenção

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país que “concentra maior atenção” das autoridades de saúde, disse esta quarta-feira o secretário de Estado António Lacerda Sales, ao fazer um balanço da pandemia de Covid-19 em Portugal.

Atualmente, a região de Lisboa e Vale do Tejo representa cerca de 40% do total de testes feitos por dia em Portugal”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, referindo que a maior parte dos novos casos se verifica nesta zona.

A maioria dos doentes, acrescentou, tem sintomas ligeiros, que permitem cuidados em casa, mas é natural que se verifique “um ligeiro aumento” dos internamentos.

De 1 a 16 de junho, registou-se um acumulado de 4.153 novos casos em Lisboa e Vale do Tejo, o que, apesar de tudo, se traduziu numa redução dos doentes em enfermaria de 6% e num aumento de doentes em cuidados intensivos de 7%”, especificou.

Os números encontram-se “dentro do expectável” e não representam “uma sobrecarga dos serviços de saúde”, segundo o governante.

No país, registam-se neste momento 12.569 casos ativos de covid-19, indicou.

Desde março até ontem (terça-feira), foram confirmados 37.672 casos de covid-19 em Portugal.

Desde o dia 9 de março, foram transferidos mais de 5.300 doentes dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde para as unidades da rede nacional de cuidados continuados integrados e foram encontradas cerca de 550 respostas sociais, permitindo libertar camas hospitalares”, frisou o secretário de Estado.

António Lacerda Sales defendeu que o SNS está “a fazer o seu trabalho”, no sentido de garantir respostas Covid e não Covid adequadas às diferentes fases da pandemia.