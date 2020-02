O caso suspeito de coronavírus que deu entrada no Hospital de São João no Porto esta sexta-feira deu negativo.

O homem, um empresário italiano, chegou da China a 22 de janeiro.

Estava há dez dias em Felgueiras, onde fazia contactos com fábricas de calçado da região.

Em Felgueiras, todos os funcionários que tiveram contacto com este indivíduo estiveram em isolamento nas instalações da empresa.

O número de vítimas mortais devido ao novo coronavírus aumentou este sábado para 259. O número de pessoas infetadas devido ao vírus também subiu, atingindo os 11.791 casos.

Este surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado no final do ano em Wuhan, na província de Hubei, na China.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, em Suécia e Espanha.