O cidadão português infetado com coronavírus e que se encontra retido num navio no Japão vai ser transportado para um hospital na madrugada desta terça-feira, confirmou a Direção-Geral da Saúde, em conferência de imprensa.

"Este doente irá abandonar o navio durante a madrugada de hoje (dia de amanhã no Japão). Irá para um hospital para ser acompanhado em meio hospitalar", avançou Graças Freitas, dizendo que desconhece qual a unidade hospitalar, mas que isso será irrelevante.

A diretora-geral de Saúde revelou ainda que um outro português apresentou sintomas, tendo sido transportado para um hospital, mas que quando foi submetido a exames não se confirmou estar infetado.

O estado de saúde de Adriano Maranhão, o português infetado com o novo coronavírus, retido no navio Diamond Princess, no Japão, piorou, de acordo com a sua mulher, Emmanuelle Maranhão.

A situação dele é pior. Tem mais febre, frio, dor e está mais abatido", disse Emmanuelle Maranhão.

No domingo, as autoridades japonesas confirmaram que o português Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, deu teste positivo ao coronavírus Covid-19, de acordo com fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.