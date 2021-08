Portugal regista, esta terça-feira, mais 13 mortes e 1.908 novos casos de covid-19, revela o mais recente relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, registou-se uma diminuição nos internamentos em enfermaria: são agora 667 doentes (menos 28 do que ontem).

Há também menos 13 doentes nos cuidados intensivos. São agora 136 os doentes em UCI.

Desde ontem, foram registados 3.389 recuperados e uma diminuição de 1.494 casos ativos. Isto significa que há atualmente 44.087 casos ativos de covid-19 em Portugal.

Das mortes, sete verificaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve, duas no Norte e uma nos Açores.

A região com mais casos novos é a do Norte (744), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo (619) e depois do Centro (292),

Boletim DGS by TVI24 on Scribd