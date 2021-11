A Direção-Geral da Saúde informou, esta terça-feira, que 388.000 pessoas já receberam a terceira dose ou dose adicional da vacina contra a covid-19 em Portugal.

Em comunicado, a DGS adianta que, só na segunda-feira, foram administradas mais de 76.000 doses de vacinas contra a gripe e doses de reforço da vacina contra a covid-19, nos Centros de Vacinação de todo o país.

Assim, a 8 de novembro, dia em que abriu a modalidade Casa Aberta para as pessoas com 80 ou mais anos, 42.900 pessoas receberam a vacina contra a gripe e 33.600 a dose de reforço contra a COVID-19", pode ler-se no comunicado.