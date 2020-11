O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu, esta quarta-feira, que a previsão do pico da pandemia de covid-19 depende da efetividade das medidas implementadas.

Nós não conhecemos ainda qual a real efetividade destas medidas implementadas", disse o secretário de Estado.

Por outro lado, o índice de transmissibilidade (o designado RT) "tem estado a diminuir de forma sistemática" desde 14 de outubro: nesse dia, o RT era de 1.27. Esta quarta-feira, está em 1.14.

Já na região norte, o RT na mesma altura era de 1.4 e atualmente está nos 1.13

Aparentemente há um desacelarar da própria pandemia", constatou Lacerda Sales.

Portugal registou esta quarta-feira 7.497 novos casos de covid-19 e 59 óbitos, segundo o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

A DGS ressalva no boletim que, dos novos 7.497 casos, 3.570 são "decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30-10.2020". Ou seja, contabilizando apenas os casos reportados até à meia-noite de terça-feira, sem aqueles que estavam em atraso, o país regista mais 3.927 casos.