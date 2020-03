O número de mortos por Covid-19 em Portugal aumentou, esta segunda-feira, para 140 e o número de casos confirmados subiu para 6.408.

São mais 21 mortos (aumento de 17,6%) e mais 446 infetados (um aumento de 7,48%) comparativamente com o balanço anterior, que indicava 119 mortos e 5.962 infetados.

O Norte continua a ser a região mais afetada, agora com 74 mortos e 3.801 casos de infeção. A região do Centro regista 34 mortos e 784 casos de infeção e Lisboa e Vale do Tejo tem 30 mortos e 1.577 casos.

No Alentejo há 45 casos confirmados e no Algarve há 116 casos e dois mortos. Nas ilhas, a Madeira conta com 44 casos confirmados e os Açores com 41.

De acordo com o boletim da Direção-geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, 571 doentes estão internados (mais 85), 164 dos quais estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 26).

A DGS informa ainda que 4.845 pessoas aguardam os resultados das análises laboratoriais e que há 11.482 contactos sob vigilância das autoridades.

Segundo o boletim, 43 doentes já recuperaram.

Desde 1 de janeiro, Portugal já registou 44.206 casos suspeitos de Covid-19, sendo que 32.953 tiveram um resultado negativo.