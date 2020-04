O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, fez esta terça-feira a atualização da situação de Portugal relativamente à pandemia Covid-19. Começando por referir que o Estado já contratou 1.440 profissionais de saúde, disse ainda que a Linha SNS 24 tem sido reforçada, e que o tempo de espera já diminuiu.

Já é possível um tempo de espera abaixo dos três minutos", disse.

Relembrando que esta terça-feira se comemora o Dia Mundial da Saúde, o governante referiu que, este ano, a data não é apenas mais uma efeméride.

Na conferência esteve presente também o subdiretor-geral da Saúde, Diogo Cruz, que, vincando que os números estão "mais baixos", reforçou a necessidade de manter as medidas de "isolamento social", nomeadamente no período da Páscoa. Esta recomendação segue a do Governo, que decretou medidas especiais para esse período, que vigora entre 9 e 13 de abril.

Questionado sobre o elevado número de mortes (15) num lar de idosos de Aveiro, o secretário de Estado adiantou que vão ser distribuídos cerca de dois mil testes para aquela zona. António Sales acrescentou ainda que outros lares de Aveiro vão ser testados.

Relativamente aos profissionais de saúde, estão infetados 1.435, dos quais 240 são médicos e 270 são enfermeiros.

O último boletim da Direção-Geral da Saúde confirma 345 mortos por Covid-19 em Portugal. O número total de infetados é agora de 12.442.