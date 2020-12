A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, regressou esta terça-feira às conferências de imprensa sobre a evolução da pandemia, depois de cerca de três semanas de ausência devido à covid-19, revelando ter tido cura clínica e sem fazer novo teste.

Felizmente, tive doença ligeira, cumpri à risca as normas da Direção-Geral da Saúde e tive alta ao 20.º dia com cura clínica. Não precisei de fazer teste e estou a trabalhar normalmente”, explicou, assegurando ter “observado todas as medidas de segurança” desde o início da pandemia: “Todos temos de tomar precauções, ser cuidadosos, observar uma série de regras e mesmo assim não há risco zero”.