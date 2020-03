Há mais 18 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, elevando para 59 o número de infetados, informou a Direção-Geral da Saúde, nesta quarta-feira.

Entre os novos doentes há mais seis crianças (três rapazes e três raparigas), uma delas com idade até 9 anos. Foram também registados os primeiros infetados com mais de 80 anos (dois homens).

Pelo menos 83 pessoas aguardam resultados laboratoriais e há ainda 471 casos suspeitos.

São já mais de 3.000 os contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Segundo as regiões de residência dos infetados, há mais nove casos no Norte (36, no total), mais um no Centro (3), mais sete em Lisboa (17) e mais um no Sul do país (3).

Quanto à origem dos casos, nota para mais quatro casos importados de Itália (são agora nove; e dois são referentes a Espanha). Mantêm-se ativas as seis cadeias de transmissão detetadas até ao momento.

Os principais sintomas dos doentes são tosse (66%), febre (47%), cefaleia (42%) e dores musculares (46%).