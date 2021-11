Portugal registou esta terça-feira mais 1.182 casos de covid-19 e 8 mortes. De acordo com o relatório diário da Direção-Geral da Saúde, cinco dos óbitos registaram-se na região do Norte, dois no Algarve e um na zona Centro.

Relativamente ao número de novos casos de infetados nas últimas 24 horas, é na região de Lisboa e Vale do Tejo que se regista o maior número de casos: 410, seguindo-se o Norte com 319 e o Centro, com 316.

O Algarve registou mais 42 casos, a Madeira 40, o Alentejo 31 e os Açores 24.

No que diz respeito ao número de internados, há mais uma pessoa hospitalizada, num total de 361. Já nas Unidades de Cuidados Intensivos há menos dois doentes internados, num total de 60.

Há ainda mais 1283 pessoas recuperadas da doença e mais 414 contactos em vigilância.