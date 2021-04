Portugal registou esta quinta-feira mais uma morte e 470 novos casos de covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais estão ainda 324 doentes com covid-19 e mais uma pessoa em unidades de cuidados intensivos, onde no total estão 89 doentes.

O número de casos ativos está em 23.733, menos 76 do que na quarta-feira, e o número de contactos em vigilância desceu para 24.315, menos 397 do que no dia anterior.

Nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 545 pessoas, que totalizam agora 795.326 desde o início da pendemia.

Desde março de 2020, Portugal já teve 836.033 casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus e 16.974 mortes com covid-19.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, em Portugal já foram administradas vacinas a 3.084.946 pessoas, incluindo 825.849 com a segunda dose.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal subiu na quarta-feira para 1, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 69,3.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, apontavam para um Rt de 0,99 e uma incidência de 70,4 casos por 100.000 habitantes.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas hoje 143 novas infeções, contabilizando-se até agora 316.208 casos e 7.193 mortos.

A região Norte tem 213 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 335.861 casos de infeção e 5.340 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 49 casos, acumulando-se 118.631 infeções e 3.014 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais nove casos e o único óbito das últimas 24 horas, totalizando 29.765 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 13 novos casos, acumulando-se 21.632 infeções e 357 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 23 casos, contabilizando 9.193 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 20 novos casos e contabilizam 4.743 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 379.295 homens e 456.426 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 312 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.914 eram homens e 8.060 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.170 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.614 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.519 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Boletim 29 de abril by TVI24