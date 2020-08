Portugal contabiliza mais dois mortos e 120 novos casos positivos de covid-19, esta terça-feira, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a situação epidemiológica.

O número de pessoas internadas é de 365, menos nove do que na segunda-feira, e nos cuidados intensivos estão 35 pessoas, mais nove do que na véspera.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 52.945 casos de infeção confirmados e 1.761 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 27.281 casos de covid-19, mais 72 do que no dia anterior.

