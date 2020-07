Portugal registou mais sete mortes e 313 novos casos de Covid-19, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado nesta sexta-feira. O total de vítimas mortais subiu para 1.712 e há 49.692 casos confirmados do novo coronavírus no país.

Nas últimas horas recuperaram 318 doentes, com o total a ascender a 34.687 casos recuperados. O número de casos ativos em Portugal é, agora, de 13.293.

Há, também, menos 11 doentes internados, num total de 420, dos quais 52 estão em unidades de cuidados intensivos (menos sete do que no boletim anterior).

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais 253 casos, o que representa 81% do total de contágios confirmados nas últimas 24 horas. Foi igualmente nesta região que foram confirmados mais óbitos, com seis dos sete registados. A outra vítima mortal foi registada no Alentejo.

Relatório de situação de Covid-19