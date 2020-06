De acordo com Marta Temido, tratam-se de de casos registados nas freguesias de Arroios, Santo António, Encosta do Sol, Queluz e Belas, Águas Livres, Agualva, Mira-Sintra, Mina d'Água e Rio de Mouro. A governante anunciou também que foi nomeado o Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo