O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou, nesta segunda-feira, na conferência de imprensa de balanço da Covid-19, que Portugal tem de estar preparado para uma segunda vaga da doença, numa altura em que as medidas de confinamento estão na iminência de ser aliviadas.

Numa altura em que a "taxa de ocupação nos cuidados intensivos é de 57%", Lacerda Sales diz que o Serviço Nacional de Saúde está a trabalhar em "pista dupla", de modo a permitir o regresso à atividade assistencial e continuar a trabalhar na recuperação dos casos positivos de Covid-19.

O governante reiterou, por isso, que o SNS está a preparar-se "para as duas eventualidades", ou seja, "retomar a atividade assistencial programada que ficou para trás (...) e a possibilidade de aparecer uma segunda onda".

Quanto às escolas, e ao retomar das aulas presenciais para alunos do 11.º e 12.º anos no próximo dia 18 de maio, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que estão, neste momento, a ser trabalhadas pelos ministérios da Saúde e da Educação "regras muito concretas", mas que tanto doentes como alunos "vulneráveis" poderão ser alvo de medidas de exceção.

Há um conjunto de regras, que todos conhecemos e que serão aplicadas a estas escolas e turmas. E, depois, vão ser estudadas situações específicas. E uma das situações específicas que terá de ser vista, praticamente caso a caso, é a situação dos docentes, mas também dos discentes, que possam ser mais vulneráveis. No caso dos docentes, não apenas no critério da idade, como calcularão, mas porque alguns docentes poderão ter situações de patologia de doença de base que justifique alguma situação específica. Essas situações serão analisadas em conjunto com as autoridades de Saúde. O mesmo se aplicará a um aluno imunossuprimido ou com uma doença grave de base, que poderá ter uma situação de exceção. São medidas que estão a ser trabalhadas neste momento, segundo regras básicas e depois especificando para o grupo escolar, e etário em particular, regras muito concretas."