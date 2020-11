Nas últimas 24 horas, Portugal registou 3.817 novas infeções por covid-19. Morreram ainda mais 62 pessoas, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Portugal soma agora um total de 187.237 casos confirmados desde o início da pandemia de covid-19, bem como 3.021 vítimas mortais. Significa isto que foi ultrapassada, esta terça-feira, a barreira das três mil vítimas mortais.

Do total de mortos, 31 ocorreram na região Norte, 17 em Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Centro e três no Alentejo.

Desde segunda-feira foram internadas em enfermaria mais 91 doentes, contando-se agora 2.742 internamentos, em contrapartida, estão menos nove pessoas em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

