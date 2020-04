O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu este sábado para as 687, registando-se agora um total de 19.685 infetados em todo o país.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas registaram-se mais 663 casos (mais 3,4%) e 30 óbitos, havendo mais 91 recuperados do que no dia anterior, num total de 610 pessoas consideradas curadas.

Estão sob vigilância das autoridades de saúde 25.456 pessoas.

Estão hospitalizados com Covid-19 1.253 doentes, 228 em unidades de cuidados intensivos.

Em relação aos óbitos, são mais no Norte do país (393) seguindo-se o Centro (157), Lisboa e Vale do Tejo (124), Algarve (9) e Açores (4).

Alentejo e Madeira não registam qualquer morte por Covid-19.

No que diz respeito à caraterização do óbitos, na faixa etária dos 40 aos 49 anos há a registar oito mortes em Portugal. Dos 50 aos 59 anos contam-se 19 mortes, na faixa etária dos 60 aos 69 anos há registo de 64 vítimas mortais, dos 70 aos 79 anos há 145 mortes e, na faixa etária dos maiores de 80 anos, registam-se 451 mortes.

No total, morreram 348 homens e 339 mulheres.

Em relação ao número de infetados por concelho, o Porto conta 1040 casos de infeção por Covid-19, à frente de Lisboa, com 1033, e Vila Nova de Gaia, com 1005. Estes são os únicos concelhos com mais de 1000 infetados.