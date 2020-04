O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 435 nas últimas 24 horas, com 15472 infetados em todo o país, revela o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira.

Em relação ao dia de ontem, há mais 1516 infetados. Registam-se ainda mais 26 vítimas mortais (um aumento de 6,4%).

O boletim desta sexta-feira aponta para o maior aumento do número de casos por dia. No documento de ontem havia um aumento de 815 infetados.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (240), seguida da região Centro (107), da região de Lisboa e Vale do Tejo (78) e do Algarve, com oito mortos.

O boletim dá conta de dois óbitos nos Açores.

Veja aqui o documento na íntegra:

Boletim do DGS 10 de abril by TVI24 on Scribd