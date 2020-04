O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou em conferência de imprensa conjunta entre a DGS e o Ministério da Saúde, que esta terça-feira, pela primeira vez, o número de recuperados é superior ao número de óbitos.

António Lacerda Sales avançou ainda que foram feitos, desde o dia 1 de março, cerca de 274.000 testes ao Covid-19, 70% destes no mês de abril. Sexta-feira, dia 17 de abril, continua a ser o dia com mais testes realizados, com cerca de 14.500 amostras processadas.

Há 300 lares de idosos com utentes infetados

Sobre os casos de Covid-19 em lares de idosos em Portugal, o secretário de Estado anunciou que "há cerca de 300 estruturas de apoio a idosos com funcionários e utentes infetados" com Covid-19. Estes casos representam 12% das estruturas do país.

Por outro lado, António Lacerda Sales assegurou que 65% dos funcionários dos lares e centros de dia já foram testados para o novo coronavírus.

Comemorações do 25 de Abril no Parlamento cumprem as regras

Questionada sobre as comemorações do 25 de Abril, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, adiantou que houve uma reunião "tranquila" entre as autoridades de Saúde e o Governo, para perceber se estavam a ser cumpridas todas as condições do plano de contingência.

As regras estão asseguradas. O próprio Parlamento tomou todas as medidas necessárias" , reforçou Graça Freitas.

Portugal regista esta terça-feira 762 mortes por Covid-19, com um total de 21.379 casos confirmados, informa o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

O número de casos recuperados aumentou em 307 para 917.