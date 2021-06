Portugal regista, esta quinta-feira, mais duas mortes mortes e 1.556 novos casos de covid-19, revela o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Lisboa e Vale do Tejo concentrou a maioria dos novos contágios, 1.049, o que representa 67,4%. Segue-se a região Norte com 197, Algarve com 130, 110 no Centro e o 42 no Alentejo.

As vítimas mortais registaram-se em Lisboa e no Norte.

Quanto aos internamentos, há menos 10 doentes em enfermaria, totalizando 427, mas mais seis em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), num total de 106.

Boletim DGS - 24 de junho by TVI24 on Scribd

De acordo com a DGS, nas últimas 24 horas, recuperaram da doença mais 869 pessoas.