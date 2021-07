Portugal regista, nesta segunda-feira, mais nove óbitos e 1610 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, foram internados mais 40 doentes com covid-19, perfazendo um total de 919 doentes internados. Também há mais cinco doentes nos cuidados intensivos, num total de 198.

A região com mais novos casos é a do Norte, com 688 casos, seguida de Lisboa e Vale do Tejo (519) e depois o Algarve (177).

Também é o Norte que tem mais mortes esta segunda-feira - 5. Na região de Lisboa e Vale do Tejo verificaram-se 3 mortes e nos Açores 1 óbito.

O valor da incidência a nível nacional subiu de 418,3 casos, na sexta-feira, para 427,5 casos por 100 mil habitantes.

Já o R(t) continua a descer: de 1,09 para 1,04 a nível nacional.