Portugal registou este sábado mais sete mortes por covid-19 e 939 novos contágios, de acordo com o boletim diário da Direçã-geral de Saúde.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (2), na região Norte (2), na região Centro (3) e no Alentejo (1).

Relativamente às idades das vítimas, duas tinham mais de 80 anos, duas entre os 70 e os 79, duas entre os 60 e os 69 e uma entre os 50 e os 59.

O número de internamentos voltou a cair. Há agora menos 17 doentes em enfermaria e menos sete em unidades de cuidados intensivos.

Lisboa e Vale do Tejo e o Norte são novamente as regiões com maior número de contágios, com mais 321 e 325 casos, respetivamente.

Nas últimas 24 horas, houve ainda 1.606 doentes recuperados e menos 712 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde.

Neste momento, há 33.952 casos ativos de covid-19 em terrítório nacional.