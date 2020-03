O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que Portugal está prestes a entrar na terceira fase de pandemia de Covid-19: a fase da mitigação.

Para António Lacerda Sales, esta é a fase mais crítica e "exige de todos nós responsabilidades acrescidas".

Em conferência de imprensa conjunta, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclareceu que já existe propagação comunitária do novo coronavírus a nível comunitário e que, por esse motivo, esta quarta-feira às 00:00 vai entrar um novo plano para enfrentar a pandemia de Covid-19.

Vamos passar das medidas da fase de contenção, para as medidas de fase de mitigação", anunciou Graça Freitas.

No entanto, a diretora-geral da Saúde admitiu que esta fase de mudança "pode ter alguma turbulência".

Graça Freitas admitiu também que Portugal tem transmissão comunitária do vírus que provoca a doença, mas assegurou que não está descontrolada.

Sobre a discrepância entre o número de mortes anunciado pelo boletim da DGS e os dados das autoridades de saúde locais, que se veio a registar esta terça-feira, Graça Freitas garantiu que "o número de mortes é inquestionável", mas que "pode haver pequenos desencontros horários".

No entanto, explicou que pode haver dados "mais finos", por concelho, em que o campo dos óbitos no formulário fornecido à DGS "pode não vir preenchido".

Já o secretário de Estado apelou aos profissionais de saúde, bem como autarcas e outros responsáveis, para a notificação do número de casos registados.

É natural que quando os boletins são apresentados, a realidade já possa ter mudado e que "quem está no terreno possa ter uma perceção diferente do boletim epidemiológico.Temos todos de evitar os casos dados como confirmados e que não o são, as imprecisões e a cacofonia", disse António Lacerda Sales