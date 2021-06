Portugal regista, esta sexta-feira, mais duas mortes e 1.604 novos casos de covid-19, revela o mais recente relatório de situação da Direção-Geral de Saúde (DGS).

As duas vítimas mortais foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, onde também se concentram a maioria dos novos contágios, 1.049.

A incidência a nível nacional continua no vermelho, com 137,5 casos de infeção por 100.000 habitantes, acima do limite de 120. Na quarta-feira situava-se nos 128,6. Já o índice de transmissibilidade, o R(t), desceu ligeiramente, de 1,17 para 1,14.