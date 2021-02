André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, revelou esta segunda-feira, na reunião do Infarmed, que Portugal tem registado “uma consolidação da tendência de descida”, sublinhando que o país tem uma incidência de 302 casos por 100 mil habitantes.

Apesar de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Centro apresentarem uma incidência superior a 480 casos por 100 mil habitantes, o especialista sublinhou que há “um claro desagravamento da situação”.

Quando analisamos a variação da incidência, a tendência é de que está claramente a decrescer. O país está com uma variação semanal decrescente acima de 30 casos por 100 mil habitantes”, revelou.

Todos os grupos etários também mantêm a tendência de descida. No entanto, são os maiores de 80 anos os mais afetados.

Quando analisamos os últimos meses, o grupo com mais de 80 é o com maior incidência”, frisou.

Há também uma consolidação semanal da descida do número de óbitos na ordem dos 37%. André Peralta Santos sublinhou que os números são idênticos aos apresentados no início do mês de janeiro.

Há também uma consolidação da descida nas hospitalizações e nos cuidados intensivos. Estamos, neste momento, com os números semelhantes aos do meio do mês de janeiro", revelou.

Lisboa continua a ser a região com incidência mais elevada.