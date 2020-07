Portugal registou mais dois mortos e 135 novos casos, nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

De acordo com o relatório de situação, Portugal regista agora um total de 48.771 casos confirmados e 1.691 mortos provocados pela Covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo, onde se têm registado vários surtos, regista esta segunda-feira 24.369 casos, mais 108 do que no domingo. Desde 1 de julho que os novos casos de Covid-19 na região de Lisboa não eram tão baixos. As duas vítimas mortais também ocorreram na mesma região.

Relatório de situação de 20 de julho by TVI24 on Scribd

Em número acumulado de casos de infeção, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 24.369, seguida pela região Norte (18.356), a região Centro (4.361), o Algarve (790) e o Alentejo (635).

Apesar dos aumentos diários de mortes na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a regista o maior número de mortes desde o início da pandemia (827), depois surge Lisboa e Vale do Tejo (564), Centro (251), Alentejo (19), Algarve (15) e Açores (15)

De acordo com os dados da DGS, o número de recuperados é superior ao número de novos casos: 178. No total, já 33.547 pessoas recuperaram do novo coronavírus.

Por outro lado, o número de pessoas internadas com Covid-19 aumentou para 454, com mais 15 caos a necessitar de internamento. O número de utentes em unidades de cuidados intensivos permanece o mesmo em relação ao dia anterior.