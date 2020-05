A ministra da Saúde anunciou, este sábado, que as autoridades de saúde estão a trabalhar "intensamente" para um eventual desconfinamento nas próximas semanas.

Na última semana temos trabalhado intensamente na preparação de um eventual desconfinamento. No curto e médio prazo não vamos erradicar a doença e temos de aprender a viver com a Sars-COV-2. Todas a preparação que está a ser feita não significa que o problema está ultrapassado”, afirmou, acrescentando que o desconfinamento "não significa um regresso à normalidade" e que será feito "de avanços e recuos".

Marta Temido começou a conferência a explicar que há uma mudança no critério para dar um doente como recuperado.

Está livre de doença quem tenha tido os seus sintomas resolvidos, ultrapassados e simultaneamente tenha testado negativo para Covid-19. A diferença face à situação anterior, para doentes que não tenham tido internamento hospitalar este teste negativo é um teste negativo após 14 dias depois do início de sintomas - enquanto que para os doentes que tenham tido internamento, mantém-se o critério de dois testes negativos, com intervalo de 24 horas”, explica Marta Temido.

Sobre os cuidados de saúde cuja programação foi suspensa por causa da pandemia, Marta Temido anunciou que “vários hospitais iniciaram já a reprogramação da atividade suspensa e praticamente todos têm já um calendário definido para a retoma”.

“A retoma da atividade não Covid vai ser gradual, faseada e em função do contexto epidemiológico da unidade de saúde”, acrescentou.

Alguns hospitais vão retomar as consultas programadas já na semana que se inicia em 4 de maio. Marta Temido salientou, no entanto, ser "impossível" sair da situação de pandemia da covid-19 "sem cicatrizes".

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde contactou com a maioria dos hospitais que pertencem ao Serviço Nacional de Saúde, sendo que "há hospitais em que o início da retoma [das consultas programadas] começa já na semana de 4 de maio", afirmou Marta Temido.

Questionada pela agência Lusa, a ministra da Saúde salientou que os calendários de retoma de cada hospital e centro de saúde estão dependentes da "pressão que cada instituição sente na sua envolvente".

"Algumas entidades e instituições do interior do país, na Beira Baixa, e algumas instituições do Norte Alentejano, terão maior facilidade, se o panorama se mantiver, numa retoma precoce da atividade", notou, frisando que este será um processo "gradual, faseado e acompanhado", sendo que a mesma lógica é aplicada aos centros de saúde, onde se tem apostado na grande utilização da telemedicina.

No início da conferência de imprensa, Marta Temido salientou que a atividade do SNS não relacionada com a pandemia "tem de ser retomada de forma faseada, com recurso à tele-saúde e à prescrição eletrónica", e que os profissionais de saúde devem trabalhar sempre protegidos.

A governante recordou que, até ao final de março, face à resposta do SNS à pandemia da covid-19, registou-se um decréscimo de 320 mil consultas médicas nas unidades de cuidados de saúde primários, de 180 mil consultas médicas hospitalares e nove mil cirurgias programadas.

"A resolução destes efeitos adversos da covid-19 nada tem a ver com a de outros fenómenos de suspensão da atividade com que nos confrontámos nos tempos recentes. Nada tem a ver com o esforço [que será] necessário para recuperar desta atividade suspensa com aquilo que foi o esforço para recuperar de greves ou de listas de espera", constatou.

Nesse sentido, a recuperação "que aí vem vai ser muito mais penosa", até porque terá que haver um maior espaçamento entre consultas, num processo feito de forma "avaliativa e gradual".

"Se o SNS tem sido capaz de ser exemplar na resposta aos portugueses na covid-19, será certamente capaz de garantir que a atividade suspensa é recuperada o melhor possível, com o menor dano possível. Mas é evidente que é impossível sair desta situação sem marcas nem cicatrizes", frisou a ministra.

Portugal regista hoje 880 mortos associados à covid-19, mais 26 do que na sexta-feira, e 23.392 infetados (mais 595).

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 200 mil mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 736 mil doentes foram considerados curados.